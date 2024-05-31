شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ فترة إعداد مصغرة الأحد استعدادًا لمواجهة إنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة بعد الفوز على القناة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، فى إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

تقدم حسين رجب لفريق القناة، قبل أن ينجح الفلسطينى خالد النبريص فى إدراك التعادل للدراويش، وأحرز مروان حمدى هدف الفوز للدراويش ليضرب موعدا مع سموحة فى دور الـ16.

ويعود الإسماعيلى للتدريبات يوم الأحمد المقبل، ليبدأ فترة إعداد مصغرة يسعى إيهاب جلال من خلالها لتجهيز كل اللاعبين بدنيا وفنيا استعدادا لاستكمال مشوار الدورى والكأس، والتى يبدأ الفريق بمواجهة إنبى 17 يونيو المقبل.

وكان النادى الإسماعيلى أعلن فوز عمر الساعى لاعب وسط الدراويش بجائزة أفضل لاعب فى شهر مايو الجارى بناءً على اختيار الجماهير.

وكتب الحساب الرسمى لنادى الإسماعيلى على "فيس بوك"، "بناءً على اختيار جماهير فريقنا… عمر الساعي لاعب الشهر فى الدراويش".

ونجح عمر الساعى فى إحراز 3 أهداف مع الإسماعيلى فى الدورى حتى الآن، كما صنع 4 أهداف أخرى لزملائه ويقدم مستويات مميزة جعلته أحد الركائز الأساسية التى يعتمد عليها إيهاب جلال المدير الفنى للفريق، كما انضم لمعسكر منتخب مصر الأوليمبى بقيادة البرازيلى ميكالى.