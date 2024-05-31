شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 31 – 5 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 31 – 5 – 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها، الأهلي يستعد لمخاطبة فيفا بشأن كأس الإنتركونتيننتال ومونديال الأندية 2025

الأهلي يستعد لمخاطبة فيفا بشأن كأس الإنتركونتيننتال ومونديال الأندية 2025

قرر مسئولو النادي الأهلي مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة القليلة المقبلة من أجل الاستفسار عن بطولة كأس الإنتركونتيننتال، المقرر إقامتها فى ديسمبر المقبل، بمشاركة أبطال القارات.

حسام وإبراهيم حسن للجمهور: دعونا نعيد الأمجاد.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام فيديو وثائقى عن تاريخ التوأم حسام حسن المدير الفني للفراعنة، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، وذلك لتشجيع الجمهور على حضور مباريات منتخب مصر القادمة لحسم التأهل الى نهائيات بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الامريكية والتعليق على الفيديو كالتالى "دعونا نعيد الأمجاد".

بعد شكره لجمهور الاهلى ..تقرير فرنسى يكشف اقتراب محمد عبد المنعم من موناكو

نشرت بعض الصحف الفرنسية تقارير تشير إلى أن محمد عبد المنعم مدافع فريق الأهلى ومنتخب مصر قريب من الانضمام الى فريق موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حل أزمة القيد يحسم مصير ياسر حمد ومحمد عاطف فى الزمالك

بات مصير ياسر حمد ومحمد عاطف لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرتبطا بحل أزمة القيد التي يعانى منها النادى الأبيض بسبب مستحقات المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق ومعاونى جوسفالدو فيريرا مدرب أبناء ميت عقبة الأسبق.

محمد صبحى يوافق على تجديد تعاقده مع الزمالك

أبدى محمد صبحى، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، موافقة مبدئية على تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، خاصة أن العقد ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ الفترة الحالية.

الجونة يهزم بلدية المحلة 5 / 4 بركلات الترجيح ويصعد لدور الـ 16 بكأس مصر

حقق فريق الجونة الفوز على بلدية المحلة بنتيجة 5 / 4 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد البلدية، ضمن منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر.

البنك الأهلى يتأهل لدور الـ16بكأس مصر بعد الفوز على بتروجت برباعية.. فيديو

تأهل فريق البنك الاهلى إلى دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر بعد الفوز على بتروجت بنتيجة 4-1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل باستاد السلام.