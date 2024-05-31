شكرا لقرائتكم خبر عن حمد ياسر يجدد تعاقده مع التحدى الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى التحدى الليبى تجديد تعاقد أحمد ياسر مهاجم الفريق لمدة موسم عقب التألق مع الفريق الموسم الماضى في الدورى الليبى والمساهمة في حصد عدد كبير من النقاط.

وأحتل فريق التحدى الليبى المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى الليبى الممتاز هذا الموسم برصيد 18 نقطة.

وكانت بعض أندية الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" ترغب في التعاقد مع أحمد ياسر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد التألق مع فريقه الليبى الفترة الماضية والخبرة التي يتمتع بيها المهاجم والتي يأتي في مقدمة تلك الأندية غزل المحلة وفاركو.