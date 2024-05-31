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صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد ستصبح رسمية أوائل الأسبوع المقبل

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الرياص - اسماء السيد - باريس: ستصبح صفقة انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي المنتظرة إلى بطل إسبانيا رسمية في بداية الاسبوع المقبل، حسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر قريب للمفاوضات.

وقرر قائد المنتخب الفرنسي الذي سيكون متاحًا في 30 حزيران (يونيو) عندما ينتهي عقده مع باريس سان جرمان، التوقيع مع النادي الملكي بعد سبعة مواسم قضاها في باريس.

ولم تتلق وكالة فرانس برس أي تأكيد خلال محاولتها الاتصال بأوساط مقرّبة من اللاعب.

وفي حال أُعلن عن الصفقة كما هو متوقع يوم الاثنين أو الثلاثاء، فمن غير المرجح، وفقاً للعديد من وسائل الإعلام، أن يتم تقديم مبابي في العاصمة الإسبانية قبل نهاية كأس أوروبا التي ستقام في ألمانيا بين 14 حزيران (يونيو) و14 تموز (يوليو).

ومن المتوقع أن يبقى مبابي في الوقت الحالي مع المنتخب الفرنسي الذي يقيم معسكره في كليرفونتين منذ الأربعاء قبل خوض مباراتين وديتين تحضيرًا لكأس أوروبا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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