بعد منشوره المثير للجدل.. وسائل إعلام تكشف حقيقة رحيل محمد عبدالمنعم عن الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار محمد عبدالمنعم، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وكان عبدالمنعم قد كتب منشورا عبر حسابه الخاص بمنصة "انستجرام"، قال فيه: "سأحمل دائمًا حبكم ودعمكم معي، شكرًا لكم على كل شيء".

وكشف موقع "بطولات" حقيقة ما يتردد عن رحيل محمد عبد المنعم عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونقل الموقع عن مصدر داخل النادي الأهلي قوله إن "محمد عبد المنعم يقصد في منشوره أن يشكر جماهير الأهلي بشكل عام فقط لا غير، والمنشور ليس له علاقة برحيله إطلاقا".

وأضاف المصدر: "اللاعب مستمر مع الفريق ولم نتلق أي عروض لرحيله، وفي حالة وجود عرض قوي للاحتراف سيتم مناقشته مع الجهاز الفني ولجنة التخطيط".

ويتواجد عبد المنعم في صفوف معسكر منتخب مصر بالفترة الحالية، استعداداً لمواجهة بوركينا فاسو ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.