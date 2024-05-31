النصر والهلال إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل الإيجابي في الوقت الأصلي

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت الوقت الأصلي من مباراة النصر والهلال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم.



تقدم الهلال في النتيجة عن طريق اللاعب ألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

فيما تعادل النصر من خلال اللاعب أيمن يحيي في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وتعرض الفريقان لخسارة لاعبين، حيث حصل حارس مرمى النصر أوسبينا على بطاقة حمراء بعد تصديه للكرة من خارج منطقة الجزاء، بينما طُرد علي البليهي بسبب تعديه على أحد لاعبي النصر.

وبدأ النصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: أليكس تيليس – عبد الإله العمري – إيمريك لابورت – سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخيبري – أيمين يحيى – بروزوفيتش.

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – عبد الرحمن الغريب

بينما بدأ الهلال مواجهة النصر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني – كاليدو كوليبالي – على آل البليهي – سعود عبد الحميد.

خط الوسط: رينان لودي – روبن نيفيز – سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم – ألكسندر ميتروفيتش – ميشايل ديلجادو

