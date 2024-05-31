طرد مباشر.. أوسبينا يورط النصر أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا لاعب نادي النصر السعودي بطاقة حمراء مباشرة خلال مباراة الديربي أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على أرضية استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه ديفيد أوسبينا في الدقيقة 54 من عمر المباراة، وذلك بعد إعاقة مالكوم لاعب الهلال المنفرد بالمرمى.

وكان ميتروفيتش قد تقدم بالهدف الأول للهلال في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من مالكوم استقبلها ميتروفيتش برأسية سكنت الشباك.

الهلال تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، بينما حصد النصر بطاقة تأهله بعد تخطيه الخليج بنتيجة 3-1.

تشكيل النصر..

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: أليكس تيليس – عبد الإله العمري – إيمريك لابورت – سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخيبري – أيمين يحيى – بروزوفيتش.

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – عبد الرحمن الغريب

بينما بدأ الهلال مواجهة النصر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني – كاليدو كوليبالي – على آل البليهي – سعود عبد الحميد.

خط الوسط: رينان لودي – روبن نيفيز – سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم – ألكسندر ميتروفيتش – ميشايل ديلجادو