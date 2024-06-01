شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستفسر من الأهلي عن بطولة السوبر الأفريقي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من مسئولو النادي عن تفاصيل بطولة السوبر الأفريقي التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك.

وتحدث المدرب السويسري مع مسئولين في الأهلي عن موعد بطولة السوبر الأفريقي ومكان إقامتها خاصة وأن تقارير إعلامية قد ذهبت إلى أن البطولة ستقام يوم 25 يونيو المقبل، لكن الأهلي أكد للمدرب السويسري أن النادي لم يتلق أية إتصالات رسمية من كاف بخصوص موعد البطولة ولا مكانها.

وينوي مسئولو الأهلي إرسال خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل معرفة جميع التفاصيل الخاصة ببطولة السوبر الأفريقي.

ويرغب الأهلي في معرفة موعد البطولة وكذلك الملعب الذي يستضيفها خاصة وأن الأيام الماضية شهدت أنباء مُتضاربة حول موعد ومكان السوبر الأفريقي ، فقد ذهبت تقارير إعلامية إلى أن السوبر الأفريقي سيُقام يوم 25 يونيو المقبل ، فيما ذهبت تقارير أخرى إلى أن البطولة ستقام يوم في سبتمبر المقبل.

وتحدثت تقارير إعلامية عن إمكانية إقامة البطولة داخل مصر فيما قالت تقارير أخرى أن البطولة قد تٌُقام خارج مصر ، لذا يرغب الأهلي في معرفة تفاصيل ولوائح هذه البطولة.