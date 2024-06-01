المستشار القانوني لاتحاد الكرة ينسحب أمام محامي الشيبي في مداخلة تلفزيونية

ياسر رشاد - القاهرة - عجز محمد الماشطة، المستشار القانوني لاتحاد الكرة، في الرد على استفسارات هاني بكري، محامي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، بشأن قرار الجبلاية بإيقاف اللاعب لمدة 6 مباريات بسبب لجوئه للقضاء في واقعة حسين الشحات.

ووجه بكري عدة تساؤلات للماشطة بشأن تلك الواقعة إلا أن مستشار اتحاد الكرة القانوني، عجز في الرد على استفسارات محامي الشيبي وانسحب من المداخلة التلفزيونية.

وقال بكري في تصريحات تلفزيونية: "الشيبي تعرض للظلم 3 مرات، وأنا أصر على أن آخذ حقه، المرة الأولى كانت فى مباراة السوبر أمام الأهلي بعد الضرب داخل الملعب أثناء المباراة، واللاعب اشتكى لاتحاد الكرة ولكن حدث تقاعس من قبل الاتحاد، والمرة الثانية كانت فى المباراة بين الفريقين تعرض للضرب، ثم المرة الثالثة كانت بصدور قرار من اتحاد الكرة بإيقاف اللاعب.".

وأضاف: "الشيبي كرامته غالية عليه جدًا، وشعر أنه تعرض لإهانة أمام أسرته وأمام الشعب المصري والمغربي، ويصر على الحصول على كل حقوقه، ويرفض كل محاولات الصلح".

