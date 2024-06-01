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طبيب الزمالك: اقتربنا من إنهاء تأشيرة أحمد حمدي للسفر لألمانيا

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ياسر رشاد - القاهرة - أشاد محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمجهود الجهاز الإداري للفريق خلال الفترة الماضية.

وقال أسامة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "اقتربنا من انهاء التأشيرة لأحمد حمدي من أجل السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعد إصابته في نهائي الكونفدرالية".

وأضاف: "تواصلنا مع الجهاز الطبي لمنتخب مصر من أجل الاطمئنان على أحمد فتوح وهو كان يعاني من ألام الضامة قبل مباراة فيوتشر ولكنه كان مصمم على التواجد في معسكر منتخب مصر".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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