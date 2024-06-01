أحمد دياب يعلق على أزمة الشحات والشيبي

ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، على الأزمة المشتعلة بين الثنائي حسين الشحات ومحمد الشيبي لاعبا الأهلي وبيراميدز.

وتعود أزمة الشيبي والشحات إلى مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري في الموسم الماضي، بعدما اشتبك الثنائي لفظيًا وصفع الشحات للشيبي.

وتجددت الأزمة في الأيام الأخيرة بعد صدور حكم قضائي بعقوبة السجن لمدة عام لحسين الشحات ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات بجانب غرامة مالية 100 ألف جنيه.

الأمر الذي دفع اتحاد الكرة لمعاقبة محمد الشيبي بالإيقاف لمدة 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه.

وقال أحمد دياب في تصريحات تليفزيونية "مشهد لا نتمنى أن نراه في الكرة المصرية، وإن شاء الله كل القادم، مشاهد ملائمة للكرة المصرية، وليس ما يحدث الآن".

وأضاف: "اللائحة الشاملة ستجعلنا لا نصل لمثل هذه الأمور، وتوقيت إصدار القرارات، قد لا تنال القرارات إعجاب طرف، لكن لو طبقت اللوائح ستكتسب ثقة الجميع".