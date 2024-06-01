محامي الشحات يفجر مفاجأة بشأن أزمة نجمي الأهلي وبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - فجر محامي حسين الشحات، محمد رشوان، مفاجأة من العيار الثقيل، حول أخر تطورات أزمة نجم الأهلي، ومحمد الشيبي نجم بيراميدز.

وقال رشوان في مداخله هاتفية، عبر برنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس" مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن أقارب المغربي محمد الشيبي، تواصلوا معي هاتفيا وهاجموني بسبب ظنهم إننا ظالمين لنجم بيراميدز.

وأضاف، أن أقاربه أكدوا لي أن اللاعب كان لا ينتوي التقدم ببلاغ ضد حسين الشحات، لكن بسبب "تريقة" الإعلاميين، جعله يتقدم ببلاغ بسبب شعوره بالإهانة.

وأكمل، أن بالرغم من صدور حكم أمس، إلا أن باب التصالح مفتوح، لكن ألوم محامي الشيبي بهجومه على اتحاد الكرة.