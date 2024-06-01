أحمد فتوح: السوبر الإفريقي أمام الأهلي ثأر كروي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أحمد فتوح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة السوبر الأفريقي المنتظرة بين الزمالك والأهلي.

ويتقابل الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي بصفتهما بطلا الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا على نحو الترتيب.

وقال فتوح خلال تصريحات تليفزيونية "بالنسبة لي ثأر كروي، نحن خسرنا بطولة من الأهلي في كأس مصر بالسعودية، ونريد أن نفوز بالبطولة القادمة وتكون بطولة أمام بطولة، كنت أتمنى الأهلي يفوز بدوري الأبطال لكي نواجهه في السوبر ونفوز عليهم".

وأضاف: "أرى أن نسبة فوز الزمالك على الأهلي في السوبر الإفريقي 60 لـ 40، في مباراة الكأس كنا أفضل وأضعنا أهدافًا، وفي مباراة الدوري كنا موفقين، وإن شاء الله سنفوز بالسوبر".

وعن فرص الزمالك في الدوري المصري، علق فتوح قائلا "الزمالك يفوز في كل مباراة وسنأخذ الدوري، وفعلناها قبل ذلك، كنا بعيدين وفزنا، الطبيعي أن أي فريق يأتي وقت ويعاني، نحن سنركز في أن كل مباراة بمثابة نهائي".