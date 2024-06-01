الهلال والنصر إلى ركلات لترجيح في نهائي كأس خادم الحرمين

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الوقت الأصلي والإضافي من مواجهة الهلال أمام نظيره النصر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم.



واتجه الفريقان الهلال والنصر لركلات الترجيح، والتي من شأنها أن تعلن عن الفائز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

جاء تقدن الهلال في النتيجة من خلال المهاجم ألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

بينما تعادل للنصر اللاعب أيمن يحيي في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وخسر النصر جهود حارس مرماه أوسبينا على بطاقة حمراء بعد تصديه للكرة من خارج منطقة الجزاء، بينما طُرد علي البليهي وكوليبالي.

وبدأ النصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: أليكس تيليس – عبد الإله العمري – إيمريك لابورت – سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخيبري – أيمين يحيى – بروزوفيتش.

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – عبد الرحمن الغريب

بينما بدأ الهلال مواجهة النصر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني – كاليدو كوليبالي – على آل البليهي – سعود عبد الحميد.

خط الوسط: رينان لودي – روبن نيفيز – سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم – ألكسندر ميتروفيتش – ميشايل ديلجادو

