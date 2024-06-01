الكشف عن الهدف الحقيقي وراء رسالة محمد عبدالمنعم لجماهير الاهلي

انتشرت أنباء عن رحيل محمد عبدالمنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد الرسالة المثيرة منه.

ونشر محمد عبدالمنعم رسالة مثيرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، والتي جعلت الجماهير تفسرها على إنها إعلان لرحيله.

وقام محمد عبدالمنعم بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على منصة انستجرام، خلال احتفاله مع جماهير الاهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، وكتب عليها رسالة شكر لأنصار القلعة الحمراء.

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وكتب محمد عبدالمنعم مرفقًا بالفيديو: “سأحمل دائمًا حبكم ودعمكم معي.. شكرا لكم على كل شيء”.

وهناك تقارير صحفية ربطت اسم محمد عبدالمنعم بالانتقال إلى صفوف موناكو الفرنسي في فترة الميركاتو الصيفي القادم.

وأكدت مصادر أن ما نشره عبدالمنعم عبر حسابه على انستجرام لا علاقة له برحيله عن النادي الاهلي، أو تلقيه أي عروض، حيث أن اللاعب ينتظر العروض وسيرحل عن طريق القلعة الحمراء فقط إذا وافقت على ذلك.