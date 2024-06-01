بـ9 لاعبين فقط.. الهلال يتوج بطلًا لكأس الملك بركلات الترجيح أمام النصر

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس الملك”، على حساب النصر.

وفاز الهلال بركلات الترجيح أمام نظيره النصر، بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف في نهائي كأس الملك.

افتتح التهديف، ميتروفيتش في الدقيقة 7 من صناعة مالكوم، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون مقابل.

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وفي الشوط الثاني، تعرض دافيد أوسبينا حارس مرمى النصر للطرد في الدقيقة 56، ثم تم طرد ثنائي الهلال، علي البليهي، في الدقيقة 87، وخاليدو كوليبالي في الدقيقة 90.

وتمكن أيمن يحيى من تسجيل هدف التعادل لصالح النصر في الدقيقة 88، لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف.

وكان نادي الهلال قد توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنصرم 2023-2024، ليضيف ثاني ألقابه هذا الموسم بحصد كأس الملك.