عبدالمنعم يطمئن جماهير الاهلي بعد أنباء رحيله.. شاهد

طمأن محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، جماهير القلعة الحمراء، بعد أنباء اقتراب رحيله في فترة انتقالات الصيف القادم.

ونشر محمد عبدالمنعم، رسالة إلى جماهير النادي الاهلي، أثارت جدلًا واسعًا عن احتمالية رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة انتقالات الصيف القادم.

وكتب محمد عبدالمنعم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “سأحمل دائمًا حبكم ودعمكم معي.. شكرا لكم على كل شيء”، مرفقًا مع هذه الرسالة فيديو من احتفاله مع الجماهير بلقب دوري أبطال إفريقيا.

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وأكد موقع ترانسفير ماركت، أن محمد عبدالمنعم يحظى باهتمام من جانب أندية موناكو، وصيف الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى جالاطة سراي، بطل الدوري التركي.

وحرص عبدالمنعم على طمأنة جماهير القلعة الحمراء حيث نشر صورة عبر حسابه على فيس بوك، وكتب: “أعظم نادي في الكون”.