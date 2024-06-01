تحركات من الزمالك لضم نجم الدوري المغربي

تحركت إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، من أجل التعاقد مع نجم الدوري المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي الزمالك تحرك من أجل التعاقد مع الجزائري يسري بوزوق، لاعب فريق الرجاء المغربي.

وتسعى إدارة نادي الزمالك إلى تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بصفقات قوية للإستمرار على المنافسة في البطولات بعد التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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وكان الزمالك قد توج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي، بعد أن فاز بهدف دون رد في لقاء الإياب، وخسر في الذهاب بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة بعدما خاض 17 مباراة.

ويستعد الأبيض لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا في الجولة 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري.