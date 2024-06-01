طرد ثنائي دفاع الهلال أمام النصر في نهائي كأس الملك

تعرض ثنائي خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، للطرد في ديربي الرياض أمام النصر، في إطار منافسات دور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس الملك”.

وأشهر الحكم الكارت الأحمر في وجه علي البليهي مدافع الهلال في الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني، بالإضافة إلى زميله خاليدو كوليبالي الذي طرد في الدقيقة 90.

وكانت الدقائق الأولى من الشوط الثاني في المباراة قد شهدت طرد دافيد أوسبينا حارس مرمى النصر، في الدقيقة 56.

اقرأ أيضًا.. الكشف عن الهدف الحقيقي وراء رسالة محمد عبدالمنعم لجماهير الاهلي

ودفع لويس كاسترو مدرب النصر بالحارس وليد عبدالله ليعوض خروج دافيد أوسبينا، بدلًا من ساديو ماني في الدقيقة 59.

وحتى الآن يسيطر التعادل الإيجابي بهدف على مباراة النصر أمام الهلال، ضمن منافسات دور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس الملك”، خلال المباراة المقامة على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.