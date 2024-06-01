رونالدو يدخل في نوبة بكاء بعد خسارة لقب كأس الملك على يد الهلال.. شاهد

دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في نوبة بكاء شديدة بعد أن فشل العالمي في حصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الهلال.

وخسر النصر بركلات الترجيح أمام نظيره الهلال بنتيجة 5-4 في نهائي كأس الملك، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف.

وأحرز ميتروفيتش الهدف الأول لصالح الهلال، في الدقيقة 7 من صناعة مالكوم، فيما سجل أيمن يحيى هدف التعادل لفريق النصر، في الدقيقة 88، من صناعة علي لاجامي.

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وشهدت المباراة طرد دافيد أوسبينا حارس النصر في الدقيقة 56، بالإضافة إلى ثنائي دفاع الهلال، علي البليهي وخاليدو كوليبالي في الدقيقة 87 و90 على الترتيب.

ورصدت كاميرات نقل مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، بكاء رونالدو الشديد بعد خسارة لقب كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس الملك”، أمام الزعيم.