رسالة كوميدية من بوروسيا دورتموند لريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

وجه الحساب الرسمي لبوروسيا دورتموند رسالة كوميدية لريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الألماني على منصة "إكس" صورة لتدريبات ريال مدريد، وعلق: "نحن نشاهدكم".

وتقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند غدا السبت، على ملعب ويمبلي.

وتأهل الفريق الألماني للمباراة النهائية على حساب باريس سان جيرمان، بينما تخطى الريال نظيره بايرن ميونخ في نصف النهائي.

اقرأ أيضًا:

كورتوا أساسي.. أبرز تصريحات مؤتمر ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا