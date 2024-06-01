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رسالة كوميدية من بوروسيا دورتموند لريال مدريد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

وجه الحساب الرسمي لبوروسيا دورتموند رسالة كوميدية لريال مدريد قبل نهائي .

ونشر الحساب الرسمي للنادي الألماني على منصة "إكس" صورة لتدريبات ، وعلق: "نحن نشاهدكم".

وتقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند غدا السبت، على ملعب ويمبلي.

وتأهل الفريق الألماني للمباراة النهائية على حساب باريس سان جيرمان، بينما تخطى الريال نظيره بايرن ميونخ في نصف النهائي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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