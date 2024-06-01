3 بطاقات حمراء.. الهلال والنصر إلى الأشواط الإضافية في كأس خادم الحرمين الشريفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهى الوقت الأصلي من مباراة الهلال والنصر التي أقيمت اليوم الجمعة، بالتعادل 1-1 في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشهدت المباراة 3 بطاقات حمراء، اثنين للهلال، وواحدة للنصر.

سجل هدف الهلال، ميتروفيتش في الدقيقة 7.

بطاقة حمراء لحارس النصر، أوسبينا 56.

بطاقة حمراء لمدافع الهلال، البليهي في الدقيقة 87.

سجل هدف النصر، أيمن يحيى في الدقيقة 88.

بطاقة حمراء لمدافع الهلال، كوليبالي في الدقيقة 90.

وبهذا التعادل تذهب المباراة للأشواط الإضافية وفي حال استمرار التعادل يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية.

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