محامي الشيبي يكشف سبب إصرار اللاعب على عدم الصلح مع الشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أكد محامي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، على رفض اللاعب التام لكل مساعي الصلح مع حسين الشحات.

وقال هاني بكري فى تصريحات عبر قناة "MBC Masr 2":"محمد الشيبي تعرض للظلم 3 مرات، وأنا أصر على أخذ حقه، المرة الأولى كانت فى مباراة السوبر أمام الأهلي بعد الضرب داخل الملعب أثناء المباراة، واللاعب اشتكى للاتحاد المصري لكرة القدم من أجل الحصول على حقه ولكن حدث تقاعس من قبل اتحاد الكرة".

وأضاف: "ثم في المرة الثانية كانت خلال لقاء بين الفريقين بشهر يوليو تعرض للضرب والسب وهي سبب ما يحدث الآن، ثم المرة الثالثة كانت بصدور قرار من اتحاد الكرة بإيقاف اللاعب".

وواصل:"الشيبي يشعر بالإهانة أمام عائلته، ويصر على كل حقوقه ويرفض الصلح تماما".

وأتم محامي لاعب بيراميدز: "ليس من دور اتحاد الكرة أن يقوم بمحاولة صلح بين أى لاعب والآخر، ومستعد للتصعيد في فيفا".

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة أصدر عقوبة ضد الشيبي بإيقافه لمدة 6 مباريات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه بسبب مخالفته اللوائح في قضيته ضد لاعب الأهلي حسين الشحات.

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