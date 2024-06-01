اتحاد الكرة يكشف السبب وراء تأخر إصدار عقوبة ضد محمد الشيبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف محمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم، سبب تأخر إصدار عقوبة ضد محمد الشيبي بعد مخالفة اللوائح في أزمته مع حسين الشحات.

وقال محمد الماشطة فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع على "MBC Masr 2": "سعينا للصلح كاتحاد الكرة في قضية حسين الشحات والشيبي، وبالفعل ذهب اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى نادي بيراميدز من أجل عمل صلح بين الشيبي والشحات ولكن لم تتم".

وأضاف:"تأخرنا فى إعلان قرار إيقاف الشيبي من أجل حل الأزمة بين الثنائي، واتحاد الكرة له الحق فى إصدار القرار".

وأتم:"الشيبي والشحات حدث تصالح بينهما عقب مباراة الأزمة، لذلك حاولنا إنهاء الأمر".

وأصدر اتحاد الكرة عقوبة ضد الشيبي بإيقافه لمدة 6 مباريات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه بسبب مخالفته اللوائح في قضيته ضد لاعب الأهلي حسين الشحات.

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