في مباراة الإثارة.. الهلال يفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب النصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة النصر والهلال التي أقيمت أمس الجمعة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز الهلال على النصر بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلية والأشواط الإضافية بالتعادل 1-1.

سجل هدف الهلال، ميتروفيتش في الدقيقة 7.

بطاقة حمراء لحارس النصر، أوسبينا 56.

بطاقة حمراء لمدافع الهلال، البليهي في الدقيقة 87.

سجل هدف النصر، أيمن يحيى في الدقيقة 88.

بطاقة حمراء لمدافع الهلال، كوليبالي في الدقيقة 90.

وبهذه البطولة حقق نادي الهلال الثلاثية التاريخية في موسم 2023/24 (الدوري السعودي، كأس السوبر السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين).

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