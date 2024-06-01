فتوح يكشف سبب تمنيه فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قال أحمد فتوح نجم فريق الزمالك، إنه كان يتمنى تتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا من أجل مواجهته في السوبر الأفريقي.

وأوضح أحمد فتوح فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع على MBC Masr 2: "تمنيت فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا من أجل مواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي "لأخذ الثأر" بعد خسارة نهائي بطولة كأس مصر في السعودية".

وأضاف: "الزمالك فريق قوي وكنا الأحق بتحقيق بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية".

وواصل: "مباراة نهضة بركان كانت صعبة خاصة في لقاء الذهاب بسبب أن إضاءة الملعب كانت غير جيدة، ولكن فى مباراة العودة جماهير الزمالك ونحن كلاعبين كنا على ثقة فى تحقيق الفوز بالبطولة".

وأتم الظهير الأيسر للزمالك: "الزمالك قادر على تحقيق لقب الدوري المصري هذا الموسم، وفي السنوات الأخيرة فزنا بلقب الدوري بعد ما كنا بُعاد في المنافسة".

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