أحمد فتوح يكشف تفاصيل اتهامه بتعاطي المنشطات وسبب مغادرته معسكر المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

عبّر الظهير الأيسر لنادي الزمالك، أحمد فتوح، عن حزنه عقب اتهامه بتعاطي المخدرات منذ فترة.

وقال فتوح في تصريحات عبر قناة "MBC Masr 2": "اتهامي بتعاطي المخدرات كان سوء تفاهم".

وأوضح: "اختلفت وقتها مع عبد الله جمعة رغم علاقتي به، ولكن حين أفقد أعصابي أنفذ أول قرار يأتي في ذهني، فغادرت المعسكر ووصل في ذلك الوقت أخبار خاطئة لمرتضى منصور رئيس النادي".

وواصل: "وقتها غادرت معسكر الزمالك بعد مشاجرة مع عبد الله جمعة وليس خوفًا من تحليل المنشطات".

وأتم: "حين عدت أجريت العينة وتم حل الأزمة ولم أعد للمشاركة مع الفريق، حتى صدور نتيجة العينة السلبية انتظارا لرد كرامتي عبر منصات التواصل الاجتماعي أمام كل من اتهموني".

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