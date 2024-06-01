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نهائي دوري أبطال أوروبا.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقام اليوم السبت 1 يونيو، أهم مباراة في الموسم الكروي، حيث يلاقي نظيره بوروسيا دورتموند في نهائي .

ويسعى الريال لتحقيق لقبه الـ15 في دوري أبطال أوروبا، بينما يسعى دورتموند لحصد اللقب الغائب منذ 27 عاما "1997".

مواعيد مباريات اليوم السبت

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند - 10 مساء - beIN SPORTS 1

كأس مصر

فاركو ضد الواسطي - 5 مساء -

فيوتشر ضد بترول أسيوط - 8 مساء -

إنبي ضد النجوم - 8 مساء -

مباريات ودية دولية

المكسيك ضد بوليفيا - 4.30 فجرا

أوروجواي ضد كوستاريكا - 5 فجرا

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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