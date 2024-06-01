ملف رياضة الخليج 365.. تفاصيل جديدة في أزمة الشيبي.. رسالة غامضة من عبد المنعم لجمهور الأهلي.. ونهائي كأس خادم الحرمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات المهمة أمس الجمعة، أبرزها تفاصيل جديدة في أزمة الشيبي والشحات، وشكر عبد المنعم للأهلي، ونهائي كأس خادم الحرمين بين النصر والهلال.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الجمعة:

بالمستندات.. محامي الشيبي يكشف تفاصيل جديدة في قضيته مع حسين الشحات

أكد المحامي نصر الدين عزام، أحقية محمد الشيبي، لاعب بيراميدز في اللجوء إلى القضاء العادي، في واقعة حسين الشحات لاعب الأهلي، موضحا أن قرار اتحاد الكرة بإيقاف اللاعب المغربي مخالف للوائح.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"سأحمل دائما حبكم ودعمكم".. عبد المنعم يوجه الشكر لجماهير الأهلي

وجه مدافع النادي الأهلي، محمد المنعم، الشكر لجماهير المارد الأحمر في رسالة خاصة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

في مباراة الإثارة.. الهلال يفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب النصر

انتهت مباراة النصر والهلال التي أقيمت أمس الجمعة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

موعد عودة شيكابالا للمشاركة مع الزمالك

كشف محمود "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موعد عودته للمشاركة مع الفريق مرة أخرى.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المحكمة تبرئ لابورتا من قضية نيجريرا

أيدت محكمة برشلونة الاستئناف المقدم من لابورتا رئيس نادي برشلونة، بشأن قضية مدفوعات برشلونة لنيجريرا، وفقا لصحيفة "relevo".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا