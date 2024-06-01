للمرة الـ11 في تأريخه.. الهلال يتوج بكأس ملك السعودية



توج فريق الهلال بلقب كأس ملك السعودية للمرة الثانية تواليا، والحادية عشرة في تاريخه، بتغلبه على غريمه النصر بركلات الترجيح 5-4، الجمعة، على ملعب "الجوهرة المشعة" بجدة، في نهائي المسابقة.



انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله، ليلجأ الفريقان للشوطين الإضافيين دون أي جديد، قبل أن يحتكما لركلات الترجيح، والتي حسمها "الزعيم" لصالحه، بفضل تألق حارسه المغربي ياسين بونو، بتصديه لركلتي ترجيح.



بهذا التتويج، فرض الهلال سيطرته على الألقاب المحلية بفوزه بالثلاثية بعدما أضاف كأس الملك، إلى لقبي الدوري والسوبر، لينهي موسم 2023-2024 بالعلامة الكاملة.



المباراة اتسمت بالقوة والندية وافتتح الصربي ألكسندر ميتروفيتش، التسجيل مبكرا للهلال في الدقيقة السابعة على انطلاق الشوط الأول من رأسية رائعة، قبل أن يدرك أيمن يحيى التعادل من رأسية مماثلة في الدقيقة 88.



وشهد اللقاء ثلاث بطاقات حمراء، بعد طرد علي البليهي، والسنغالي كاليدو كوليبالي، ثنائي الهلال في الدقيقتين 87 و90، والكولومبي ديفيد أوسبينا، حارس النصر للمسة يد خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 56.



(الاناضول)