فتوح: "قلت لأوسوريو نحن لسنا مانشستر سيتي"

ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على فترة تدريب المدرب الكولومبي خوان كارلو أوسوريو.



وتحدث فتوح في تصريحات تلفزيونية خلال اللحظات القليلة الماضية، حيث قال: "بالطبع لم أكن على قناعة وأنا في سموحة أن العب مساك".

وتابع: "كنت أقول كيف وأنا أهاجم ألعب مساك، وكان في مشاكل كثيرة بسبب هذا الأمر".

وأكمل: "عند انتقالي للزمالك علمت أنه كان على حق وتعلمت كيف أدافع، لأنني عندما رحلت عن الزمالك وعمري 17 سنة كنت لا أجيد الدفاع، لكن كابتن حسام علمني كيف أدافع وأكون ذكي".

وعن المدرب الكولومبي أسوريو، قال: "بالطبع كان مدرب قوي للغاية وكنت أحبه، لكن كان يعتقد أن الزمالك مانشستر سيتي وأننا 3 فرق، وأنا قلت له ذلك قلت له نحن لسنا السيتي، لكني كنت أحب طريقته والطريقة المركبة التي كان يلعب بها".

وأردف فتوح: "كنت أتحدث مع أوسوريو وأقول له أنني لن أستطيع أن ألعب في مركز 6، قلت له ضع لاعب بجانبي يوجهني، سأتوه لأنني أزيد هجوميًا، وبعد المباراة قال لي أنت على حق أنت لا تلعب 6 تلعب ظهير أيسر وتدخل لرقم 8".