وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة رابطة المعلقين

ياسر رشاد - القاهرة - استجاب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لمبادرة الإعلامي عبدالناصر زيدان، في برنامج "ملعب الشمس"، لحل أزمة رابطة المعلقين.

وطالب اللواء منير وحيد فريد، من وزارة الشباب و الرياضة بضرورة إعطاء مساحة أكبر لرابطة المعلقين حتى يتم اختيار مجموعة جديدة من شباب مصر الواعد للانضمام لكتيبة المعلقين، وذلك عبر تصريحات تليفزيونية في برنامج ملعب الشمس رفقة الإعلامي عبد الناصر زيدان.

وقال : «منير أن رابطة المعلقين المصريين دورها استشاري فقط، و لا تتمتع بصلاحيات كبيرة، وهو ما يؤثر بالسلب على الشارع الرياضي المصري ، وهو ما ظهر جليًا في السنوات الأخيرة».

و أضاف اللواء : «نسعى للتواجد بقوة خلال الفترة القادمة، و مساعدة وزارة الشباب و الرياضة في تجهيز كوادر شابة من المعلقين المصريين الموهوبين ووضعهم على الطريق الصحيح».

و اختتم عضو رابطة المعلقين تصريحاته:« نشكر الوزير أشرف صبحي لتواصله معنا خلال الفترة الماضية و وضع خطوط عريضة قبل بدء مشروع الوزارة الجديد فيما يخص اختيار معلقين جدد لكافة الألعاب الرياضية».