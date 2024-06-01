فتوح: وصلتي عرض من أحد الأندية المصرية بـ 80 مليون جنيه

ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على العروض التي وصلت له خلال الفترة الماضية.



ونجح الزمالك في تجديد عقد أحمد فتوح ليقطع الطريق على العديد من الأندية التي كانت ترغب في التعاقد مع اللاعب.

تصريحات أحمد فتوح

وتحدث أحمد فتوح، حيث قال: "بالتأكيد، لن أتحدث عن كل شيء لأن هناك تفاصيل لا تُحكى، كنت اتفقت مع أمير مرتضى على المقابل المادي، وأنا لدي ديون بأرقام، وبعد ذلك لم يرد على أحد، كما اضطررت لبيع سيارتي وتوترت ولم أعرف من أكلمه".

وتابع: "ظهر الكابتن حسين لبيب في الصورة قبل أن يتولى رئاسة المجلس، وقال لي بعد أن ننجح سنقوم بتجديد عقدك، قال لي بنسبة 90% نحن سنفوز ولكن لا تتواصل مع أحد، قلت له أنا لم أتواصل مع أحد، وبعد 10 أيام تولى رئاسة المجلس ولم يتحدث معي أحد، تحدثت مع عبد الواحد السيد وقلت له أريد أموال، لأنني كنت مديونًا".

وأضاف: "عبد الواحد قال لي ستستمر معنا وسنسدد ديونك، ولكن كنت أستعجله، وقسمًا بالله لم يحدث أنني طلبت منحة تعاقد 100 مليون، لم أطلب حتى نصف الرقم".

وأكمل: "لم أطلب هذه الأرقام مع أن كان لدي عروض من مصر بـ80 مليون جنيه بخلاف عقدي، وليس الأهلي أو بيراميدز، وعروض أخرى من السعودية".