حسام عبدالمجيد: الونش مثلي الأعلى وعبدالمنعم الأفضل في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف حسام عبدالمجيد لاعب نادي الزمالك، عن مثله الأعلى على المستوى الدفاعي، وأفضل مداقع في مصر في الوقت الحالي.

وأكد عبدالمجيد خلال تصريحات تليفزيونية أن محمود الونش هو مثله الأعلى فى مصر وراموس فى أوروبا.

وأوضح "مثلى الأعلى هو محمود الونش وعالميا راموس مع أنى بشجع برشلونة، وأفضل مدافع فى مصر حاليا هو محمد عبد المنعم، وأكثر مهاجم صعب لعبت عليه هو رونالدو وماريجا، ومن مصر محمد شريف".

وعن استعدادات المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس، علق حسام عبدالمجيد قائلا "قادرون على حصد ميدالية أولمبية فى أولمبياد باريس، ونمتلك منتخب قوي جدا وإن شاء الله نستطيع إسعاد الجماهير المصرية بهذه الميدالية".

وأتم تصريحاته "أتمنى تواجد محمد صلاح معانا فى الأولمبياد هيعطينا ثقل كبير فى البطولة، ولكن اختيار اللاعبين مش قرارى وهو قرار المدير الفنى ونحن نثق فى اختياراته، ولكن لو أنا اللى هختار هاخد أحمد مصطفى زيزو وإمام عاشور".