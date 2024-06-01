شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة اليسرى أزمة تضرب منتخب مصر والأهلى والزمالك.. معلول وفتوح الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرت الإصابات العديد من لاعبى الأهلى والزمالك وكذلك منتخب مصر، وكان أبرزها مركز الجبهة اليسرى، الأمر الذى وضع مسئولي الأجهزة الفنية الفترة الأخيرة فى أزمة كبرى، وأثر ذلك على بعض اختيارات منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن بعد إصابة محمد شكرى لاعب فريق سيراميكا بقطع فى الرباط الصليبى ليغيب على إثرها عن الملاعب لمدة 6 أشهر، حيث اعتمد عليه العميد خلال الفترة الماضية.

وكان تعرض التونسى على معلول لاعب فريق الأهلى بقطع بقطع في وتر أكيلس وغيابه لفترة لن تقل عن 4 أشهر والتي على إثرها قام السويسرى كولر بمشاركة كريم فؤاد بديلا له في التشكيل الاساسى بنهائى دورى أبطال أفريقيا والتي تمكن الفريق الأحمر بالتتويج بالبطولة للمرة الـ12 في تاريخه.

بدأ مسئولو النادي الأهلي التفكير في تدعيم الجبهة اليسرى في الموسم المقبل، في ظل العجز بهذا المركز، خاصة بعد إصابة علي معلول الظهير الأيسر الأساسي بقطع في وتر أكيلس وغيابه لفترة لن تقل عن 4 أشهر.

ويرغب الأهلي في ضم لاعب جديد في الصيف المقبل لحل أزمة الظهير الأيسر.

واستقر مسئولي القلعة الحمراء على تجديد عقد علي معلول بغض النظر عن طول فترة غيابه تقديرا له على اسهاماته الكبيرة مع الفريق الأحمر ودوره في التتويج بعدد كبير من البطولات.

بينما على صعيد فريق الزمالك تعرض أحمد فتوح لاعب الفريق الأبيض للإصابة على مستوى آلام في العضلة الضامة عقب نهاية مباراة فريقه الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

تواصل الجهاز الطبي للزمالك مع نظيره في المنتخب الوطنى للاطمئنان على البرنامج التأهيلى لـ أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الذى يعانى من إصابة على مستوى العضلة الضامة.