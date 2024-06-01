شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام عبد المجيد مدافع فريق الزمالك، إن التونسى فرجانى ساسى لاعب الزمالك السابق هو من أطلق عليه اسم "ماتيب" والبرتغالى فيريرا هو الأب الروحى له ودائما فى قلبه.

أضاف حسام عبد المجيد خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد فى برنامج "الهدف" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "الكونفدرالية هى اللقب الرابع لى مع الزمالك بعد التتويج بلقبىين للدورى وكأس مصر".



وتابع: "مباراة الذهاب فى المغرب كنت مضغوط جدا والأجواء كانت صعبة جدا، ولما عملت ركلة الجزاء الدنيا ضلمة لأنى مكنتش حاسس بالمكان اللى أنا فيه، ولكن الحمد لله قدرنا نعوض وناخد البطولة".



وتابع مدافع نادي الزمالك: "شعرت بضغط كبير فى مباراة الذهاب أمام نهضة بركان، وكنت عاوز أعمل أى حاجة لتعويض خطأ الذهاب، وكنت مركز جدا ولعبنا مباراة كبيرة وكرة هدف الزمالك أنا اللى قطعتها وراحت لزيزو ومنه لأحمد حمدى، وبشكر اللاعبين الكبار لأنهم وقفوا معايا بعد هذا الخطأ".



وأوصح: "ماتيب" أطلقه عليا فرجانى ساسى فى أحد التدريبات تحدث مع شيكابالا وقاله بص حسام شبه ماتيب مدافع ليفربول ومن ساعتها اتشهرت بهذا الاسم.



وتابع: "أول ما شوفت جمهور الزمالك فى الملعب اتغضيت وكنت مصمم أنا وزملائى على التتويج بلقب الكونفدرالية من أجل هذا الجمهور وروحوا فرحانين".



وأوضح: "تأقلت بشكل كبير مع حمزة المثلوثى وأصبحنا متفاهمين بشكل كبير، وأجيد اللعب فى كلا الجانبين، سواء شمال أو يمين مش فارق معايا المكان".



وأضاف: "فيريرا هو الأب الروحى ودائما فى قلبى لأنه هو من صعدنا، وإصابات الفريق أدت إلى الدفع بنا فى المباريات وقدرت أحجز مكان فى التشكيلة، وفيريرا علمنا بعض أساسيات الكرة فى الملعب لم نكن نعلم عنها شىء واستفدنا كثيرا منه، وفيريرا يجيد التعامل مع اللاعبين ويكسبهم ويغير نفسيتهم".