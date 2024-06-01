يارا عبد الناصر تفوز بالأداء المميز بحفل تخرج برنامج تأسيس النساء في قيادة الجولف

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القاهرة - سامية سيد - أُقيم حفل تخرج برنامج تأسيس النساء في قيادة (WIGLFP) حيث تم عرض الأداء المميز لسيدات استثنائيات من جميع أنحاء العالم بدعم من المديرين المباشرين، وقدمت المشاركات عروضًا تقديمية لعرض ما تعلمنه واكتسبنه من هذه التجربة.



وفازت يارا عبد الناصر، موظفة في الاتحاد المصري للجولف، في حفل تخرج برنامج تأسيس النساء في قيادة الجولف مما يمثل نقطة تحول هامة لمصر.





تضع هذه الفرصة النساء المصريات في الصف الأمامي في مجال الجولف، وتجلب أفكارًا ومنظورات جديدة وتثبت قدرتهن على القيادة بنجاح كبير. كما يُبرز هذا الحدث التزام المنظمات المصرية بالنسوية والمساواة بين الجنسين والتنوع في كل قطاع من قطاعات العمل.



وبدأ الحدث بكلمة افتتاحية من السيدة جاكي ديفيدسون، مديرة تطوير الجولف ، حيث شددت في كلمتها على دور المؤسسة في دعم النساء في الجولف وخلق فرص جديدة لهن في المناصب القيادية، وأكدت في كلمتها على أهمية مشاركة النساء في مجال الجولف وجهود المنظمة لعرض القدرات القوية للنساء.

تم تطوير برنامج النساء في قيادة الجولف من قبل مؤسسة الار اند ايه، وهو منظمة مرموقة تحكم قواعد الجولف وتنظم البطولات الكبرى.

يهدف البرنامج إلى تمكين النساء في صناعة الجولف من خلال تزويدهن بمهارات القيادة وتسعى المؤسسسة إلى تعزيز مسارات النساء المهنية في الجولف من خلال تقديم تجربة تعليمية واجتماعية فريدة.

يستمر البرنامج لمدة سبع شهور، من شهر نوفمبر 2023 إلى مايو 2024 مع إقامة جلسة واحدة شهريًا، وتبدأ أسس البرنامج بتحديد المبادئ الأساسية للقيادة لكل مشاركة. الخطوة الأولى في "هرم القيادة" تتضمن تطوير عقلية النمو، والتي تشمل فهم وتعزيز الذكاء العاطفي (EQ)، يقود هذا الوعي إلى النجاح الشخصي من خلال تحسين مهارات الاتصال وبناء قائد قوي تدريجيًا.

تعد جلسات التدريب جزءًا أساسيًا من البرنامج. تحصل كل امرأة على جلسات تدريبية شخصية، مما يوفر تجربة مخصصة تعزز النمو الشخصي.





قالت يارا: " كانت جلستي التدريبيتين مع ريبيكا هيمبرو مفيدتين للغاية، حيث ساعدتني في تنظيم أفكاري من خلال طرح أسئلة مثيرة للاهتمام فتحت ذهني لأفكار ومنظورات جديدة، مما ساهم في تحسين أفكارى وتطويري تدريجيًا."



وأضافت : "علمتني هذه التجربة أن أعبر عن رأيي في المناقشات، وأتحدث كقائدة يجب أن تفعل ذلك لنفسها وللآخرين. تعلمت عن نفسي وحددت التغييرات اللازمة لأصبح النسخة الأفضل مما أطمح أن أكونه. يركز البرنامج على التمكين الشخصي من خلال زيادة الوعي بالصحة النفسية، مؤكداً أننا لسنا وحدنا في تجاربنا. يشجع البرنامج على التأمل الذاتي في مشاعرنا الحالية ويعلمنا كيفية إدارتها والتعبير عنها بشكل فعال."

المعرفة المكتسبة من هذا البرنامج تؤثر بشكل إيجابي على المسار المهنية، مما يقود إلى النجاح. تحسن مهارات الاتصال يفيد الحياة الشخصية والمهنية، وكل خطوة تمثل تقدمًا في رحلة أن تصبح قائدًا.

وأخيرًا، ذكرت في عرضها التقديمي"presentation" في يوم تخرج برنامج تأسيس النساء في قيادة الجولف : " الخطوة الأولى لتصبح قائدًا هي أن تقود نفسك نحو النجاح أولا من خلال تحقيق أهدافك وأحلامك حتى تسطيع قيادة الاخرين و مساعدتهم. تجاوز حدودك لتصبح الشخص الذي تطمح أن تكونه."