موعد مباراة الأهلى القادمة أمام فاركو فى الدوري والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على وضع برنامج الاستعداد الفنى والبدنى للاعبيه استعداداً لمواجهة فاركو، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمواجهة ضغط المباريات الأخيرة.

وحصل لاعبو الأهلى على راحة سلبية بعد الفوز على الترجى التونسى بهدف دون رد ليتوج المارد الأحمر بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة فى تاريخه، فى اللقاء الذى أقيم السبت الماضى باستاد القاهرة الدولى.

وتعد مباراة الأهلى وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.



موعد مباراة الاهلى القادمة أمام فاركو بالدوري المصري



ويستعد الاهلى لمواجهة فاركو في السابعة مساء الجمعة 14 يونيو باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الاهلى وفاركو بالدوري المصري

ويحتل الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32.

آخر ظهور للأهلى وفاركو في الدوري

وحقق الاهلى الفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل فاركو مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وفاركو فى الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.