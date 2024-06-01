شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبدالمجيد: جوميز قريب من فيريرا.. وتلقيت عروضا من سويسرا وتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام عبد المجيد مدافع فريق الزمالك، إن البرتغالى جوزيه جوميز مدرب مميز وهو قريب من أسلوب فيريرا ودائما ما يتحدث معى ومقتنع جدا بإمكانياتي.

وأضاف حسام عبد المجيد خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد فى برنامج "الهدف" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "قلة عدد الأهداف التى أسجلها سوء توفيق مش أكتر وأحيانا بسبب طريقة اللعب".



وأضاف: "جوميز قريب من فيريرا فى الأسلوب وبستفيد منه جدا وهو دائما الحديث معايا وبيقولى أنا مقتنع جدا بإمكانياتك وكذلك المدرب المساعد يساعدنا دائما".



وتابع: "أكتر لاعب بحبه هو محمد عبد الشافى لاعب محترم جدا ويجبرك على حبه، ودائما ما يتكلم معنا فى الدين، ويطالبنا بعدم افتعال المشاكل، وإننا لازم تكون علاقتنا كويسة مع الآخرين ومحدش يكرهنا، ومحمود عبد الرازق شيكابالا دائما ما يقف جانب كل اللاعبين ودائما فى ضهرنا، وبيحاول يحل كل مشاكلنا وبيجيب حق كل اللاعبين فهو قائد بمعنى الكلمة".



وأوضح: "أحمد فتوح زملكاوى ولم أشك لحظة فى استمراره في نادي الزمالك، وهناك لاعبين زملكاوية جدا وتحس بده من كلامهم وتدريباتهم زى شيكابالا وعمر جابر وزيزو وفتوح وغيرهم".



وتابع: إصابة محمود حمدى الونش فرقت معانا جامد، وهو من اللاعبين الرجالة اللى بتشيل الفرق، ودائما ما يدعمنى وتحدث معى كثيرا قبل نهائى الكونفدرالية".



وعن أوسوريو، قال: "أوسوريو مدرب جامد جدا ولكن التوفيق مكانش معاه، والإصابات كانت كتير فحاول استخدام بعض اللاعبين فى أماكن غير مراكزهم ولكن التوفيق لم يحالفه".



وتابع: "تلقيت عروضا من سويسرا وتركيا، ولكن المفاوضات لم تكتمل وكل تركيزى مع الزمالك وتركت هذه المفاوضات لوكيلى ونادى الزمالك، ولسه مفيش نصيب".



وأوضح: "الدورى لسه فى الملعب، لأن لسه إحنا مخلصناش الدور الأول وقادرين على العودة، وبيراميدز فريق كبير ومحقق نتائج ممتازة، ولكن الدورى لسه طويل وممكن يقعوا فى النقاط ونأخذ الدورى".