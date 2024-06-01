شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات بدنية ووزن فى الأهلي مع عودة الفريق للتدريبات استعداداً لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إخضاع لاعبيه لقياسات وزن قبل انطلاق أول مران الاثنين المقبل، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون استعداداً لمواجهة فاركو بالدوري المصري.

وحصل لاعبو الأهلى على راحة سلبية بعد الفوز على الترجى التونسى بهدف دون رد ليتوج المارد الأحمر بطلا لدوري أبطال افريقيا للمرة الثانية عشرة فى تاريخه، في اللقاء الذى أقيم السبت الماضى باستاد القاهرة الدولى.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري والمقرر له مساء الجمعة 14 يونيو الجاري.

ويعود الأهلى للتدريبات بدون 12 لاعباً حيث يتواجد 10 لاعبين مع منتخب مصر الأول لتوقف يونيو وهم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أكرم توفيق، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا وإمام عاشور، ويتواجد الثنائى حمزة علاء وكريم الدبيس مع المنتخب الاوليمبى ويستعد منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

من ناحية أخرى، ينوي مسئولو الأهلي إرسال خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل معرفة جميع التفاصيل الخاصة ببطولة السوبر الأفريقي التي يلتقي فيها قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ويرغب الأهلي في معرفة موعد البطولة وكذلك الملعب الذي يستضيفها، خاصة أن الأيام الماضية شهدت أنباء مُتضاربة حول موعد ومكان السوبر الأفريقي، فقد ذهبت تقارير إعلامية إلى أن السوبر الأفريقي سيُقام يوم 25 يونيو، فيما ذهبت تقارير أخرى إلى أن البطولة ستقام يوم فى سبتمبر المقبل.

وتحدثت تقارير إعلامية عن إمكانية إقامة البطولة داخل مصر، فيما قالت تقارير أخرى إن البطولة قد تٌُقام خارج مصر، لذا يرغب الأهلي في معرفة تفاصيل ولوائح هذه البطولة.