شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد: الونش مثلى الأعلى.. ومحمد عبد المنعم أفضل مدافع فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام عبد المجيد مدافع فريق الزمالك، أن محمود حمدى الونش هو مثله الأعلى فى مصر وراموس فى أوروبا، وأنه يتمنى تواجد محمد صلاح فى أولمبياد باريس.

قال حسام عبد المجيد خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد فى برنامج "الهدف" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "قادرون على حصد ميدالية أولمبية فى أولمبياد باريس، ونمتلك منتخب قوي جدا وإن شاء الله نستطيع إسعاد الجماهير المصرية بهذه الميدالية".



وأضاف: "أتمنى تواجد محمد صلاح معانا فى الأولمبياد هيعطينا ثقل كبير فى البطولة، ولكن اختيار اللاعبين مش قرارى وهو قرار المدير الفنى ونحن نثق فى اختياراته، ولكن لو أنا اللى هختار هاخد أحمد مصطفى زيزو وإمام عاشور".



وتابع: "لقطتى مع كريستيانو رونالدو كانت مضحكة جدا، لأنه فى كرة عرضية أول ما لمسنى رحت واقع على الأرض واتحسبت فاول لنا فرونالدو جالى وقالى هو انت وزنك 9 كيلو علشان تقع كدة فضحكت، وهو لاعب مش طبيعى وكنت سعيد إنى لعبت عليه بالشكل ده".



وأوضح: "مثلى الأعلى هو محمود الونش وعالميا راموس مع أنى بشجع برشلونة، وأفضل مدافع فى مصر حاليا هو محمد عبد المنعم، وأكثر مهاجم صعب لعبت عليه هو رونالدو وماريجا، ومن مصر محمد شريف".



وتابع: "خروجى من المعسكر قبل مباراة بيراميدز، كان بعد كلام أوسوريو معايا لأنى كنت راجل مع معسكر المنتخب وقالى أنت خارج القائمة، فروحت لأنى أمى كانت تعبانة، فكابتن عبد الواحد السيد غرمنى لهذا الموقف".