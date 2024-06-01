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منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو ٦ يونيو بتصفيات كأس العالم

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القاهرة - سامية سيد - يواصل  منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، تدريباته  استعدادا لمباراتي  بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

بدأ المران بالإحماءات  ثم جمل  تكتيكية والتسديد على المرمى  تحت إشراف الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن .

حضر مران منتخب مصر الأستاذ  جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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