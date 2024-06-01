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شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو ٦ يونيو بتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، تدريباته استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.
بدأ المران بالإحماءات ثم جمل تكتيكية والتسديد على المرمى تحت إشراف الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن .
حضر مران منتخب مصر الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.
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