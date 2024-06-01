شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات قوية فى دور الـ"32" بكأس مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، السبت، منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر بإقامة ثلاثة لقاءات، تجمع فاركو مع الواسطى، وإنبى مع النجوم، وأخيراً فيوتشر مع بترول أسيوط.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2023- 2024، بسبب انضمام عدد من لاعبي الفرق الثلاثة إلى صفوف منتخب مصر في معسكر يونيو المقبل، استعدادًا لتصفيات مونديال 2026.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي والألومنيوم يوم الـ29 من مايو الماي، بينما كان الزمالك سيواجه بروكسي يوم الـ30 من مايو، فيما كان مقررا أن يلعب بيراميدز مع النصر مساء الـ31 من الشهر ذاته.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات كأس العالم 2026.

حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري ضم 10 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومحمد هاني وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، واستدعى 4 لاعبين من الزمالك هم: محمد عواد وأحمد سيد زيزو وأحمد فتوح وناصر ماهر وضم ثلاثة لاعبين من بيراميدز هم مصطفي فتحي ومحمد حمدي وإبراهيم عادل.

الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية والتي أقيم النهائي بشكل استثنائي خارج مصر ولأول مرة في السعودية.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 39 لقبا بينما الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بـ 28.

مواعيد مباريات دور الـ"32" لكأس مصر

السبت 1 يونيو

فاركو مع الواسطى 5 مساء

إنبي مع النجوم 8 مساء

فيوتشر مع بترول أسيوط 8 مساء

الأحد 2 يونيو

الاتحاد مع أبو قير للأسمدة 8 مساء

القناة الناقلة لمباريات كأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس مصر ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.