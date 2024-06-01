الامارات | فينيسيوس يفضّل اللقب الأوروبي على الكرة الذهبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسير نجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور بخطى ثابتة نحو وضع الكرة الذهبية بين يديه، لكن جناح ريال مدريد الإسباني لديه أولويات أخرى.

ويهدف نجم «الملكي» إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية، في مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، اليوم.

وشدد على أنه يفضل حالياً الفوز باللقب الأوروبي على الكرة الذهبية، مؤكداً في تصريح صحافي: «لم أفكر سابقاً في الفوز بجائزة الكرة الذهبية، وأفضل ما يُمكن أن يحصل هذا الموسم هو الفوز بدوري الأبطال».

وكان فينيسيوس حاسماً مع ريال مدريد في الموسم الحالي في كل المسابقات، إذ سجّل 17 هدفاً في آخر 23 مباراة، من بينها ثنائية في مرمى بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.