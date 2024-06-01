الامارات | شباب الأهلي يواجه بطلي الصين وماليزيا في «أبطال آسيا» للسلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجريت صباح أمس، بمجلس دبي الرياضي، مراسم قرعة بطولة دوري أبطال آسيا لكرة السلة، التي يستضيفها شباب الأهلي من التاسع إلى 15 الجاري، وأوقعت القرعة شباب الأهلي في المجموعة الأولى مع بطلي الصين وماليزيا، لياونينغ و«إن إس ماتريكس»، إلى جانب الفريق الفائز بلقب دوري السوبر لأندية غرب آسيا. في المقابل، ضمت المجموعة الثانية فرق هيروشيما الياباني، وبيليتا جايا الإندونيسي، و«كي سي سي» الكوري الجنوبي، إلى جانب وصيف دوري السوبر لأندية غرب آسيا. وحضر مراسم القرعة الفريق محمد أحمد المري عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعدد من المسؤولين.

وتلعب الفرق ثلاث مباريات لكل منها في مرحلة المجموعات، ويتأهل أول فريقين في ترتيب كل مجموعة إلى نصف النهائي، حيث يواجه متصدر المجموعة الأولى وصيف المجموعة الثانية، وصاحب المركز الأول في المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة الأولى. ويتأهل الفائز في المباراة الختامية لتمثيل القارة الآسيوية في كأس (الإنتركونتنينتال) الدولية.