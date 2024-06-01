الامارات | 3 خطط علمية «إماراتية» في مؤتمر مدريد لطب كرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل الطب الرياضي الإماراتي حضوره في المؤتمر السنوي لطب كرة القدم، الذي أقيم بملعب أتليتيكو مدريد الإسباني، واختتم أعماله أول من أمس، بمشاركة 3000 عضو من 85 دولة.

وقدم مركز «فيفا» الطبي في دبي ثلاث خطط علمية، تهدف إلى تطوير برامج تأهيل وعلاج اللاعبين من الإصابات الرياضية، ما ترك أفضل الانطباعات عن الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للعناية بصحة الرياضيين، والارتقاء بالطب الرياضي، وتقديم العناية اللازمة للرياضيين.

وقال مركز «فيفا» الطبي في دبي في بيان صحافي: «عرض مدير مركز (فيفا) الدكتور مراد الغرايري، الدراسة العلمية التي يتم إعدادها للمقارنة بين نسبة الإصابة بالرباط الصليبي داخل الإمارات، من خلال قاعدة البيانات المتوافرة لدى المركز، وبين النوعية نفسها من الإصابات الحاصلة في عدد من الدول الأخرى، بالتعاون مع مراكز (فيفا) الطبية». وأضاف «كما قدمت رئيسة جهاز طب التأهيل والعلاج الطبيعي في مركز فيفا دبي، أستر إيتيبان، محاضرة بعنوان أهمية قياس التوافق العضلي العصبي من خلال الأجهزة الحديثة المتوافرة لدى المركز».

كما استعرض رئيس قسم التأهيل واللياقة بالمركز، فيليب شومييه، موضوع الاختبارات الذهنية والنفسية للاعبين بعد العودة من الإصابة، وذلك بالمشاركة مع الجامعة الكندية.

كما شارك مركز «فيفا دبي»، على هامش مؤتمر مدريد لطب كرة القدم، في الاجتماع السنوي لمراكز «فيفا» للتميز الطبي المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في العالم، إذ تم استعراض موضوعات تخص طب كرة القدم النسائية، والمشكلات المرتبطة بالارتجاج.