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الامارات | سباق «غناضة» للمحامل الشراعية ينطلق 8 الجاري

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية 8 الجاري، سباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ضمن برنامج النادي للسباقات التراثية لهذا الموسم. وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق عن فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للنادي، ومن المنتظر مشاركة أكثر من 90 محملاً. ومن المتوقع أن تنطلق المحامل من عالي النوف لمسافة 25 ميلاً بحرياً باتجاه خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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