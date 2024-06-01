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الامارات | ريال مدريد يطلب «الأبطال» الـ 15.. ودورتموند يراهن على المفاجأة

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لندن - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث ريال مدريد الإسباني عن مزيد من المجد حين يخوض اليوم، على ملعب «ويمبلي» في العاصمة البريطانية لندن، نهائي لكرة القدم للمرة 18 في تاريخه. ويسعى الريال، خلال مواجهة دورتموند الألماني في النهائي، إلى تحقيق رقم قياسي باللقب الـ15، بينما يراهن دورتموند على إحداث المفاجأة، كون التوقعات تصب في صالح ريال مدريد أكثر، كما يسعى الفريق الألماني إلى استعادة ذكريات 1997، حين فاز بلقبه الوحيد على حساب يوفنتوس الإيطالي. ولم يكن أشد المتفائلين يتوقع وصول دورتموند إلى المباراة الختامية، لكنه فاجأ الجميع، وكان آخر ضحاياه باريس سان جرمان في نصف النهائي.

وفي وقت يريد فيه دورتموند إنقاذ الموسم باللقب الكبير، يسعى الريال إلى الجمع بين لقبي الدوري والأبطال، بعد أن توج قبل فترة بطلاً لـ«الليغا».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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