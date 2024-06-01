نجم الأهلي السابق: محمد صلاح لاعب منضبط ويعرف دوره جيدا مع المنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مختار مختار، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي يجيد التعامل مع الجميع، وذلك قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر.

وقال مختار مختار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد صلاح لاعب واعي وشخصية منضبطة ويعرف حدوده والتزاماته، ويعرف كيف يتعامل مع الجميع".

وأضاف: "حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب لديهما من الخبرات التي تساعدهما على التعامل مع جميع المواقف خصوصًا أن علاقتهما مع صلاح كان عليها لغطًا كبيرًا".

وتابع: "الجوانب النفسية لها عامل كبير في تعامل صلاح والجهاز الفني لمنتخب مصر، وبالتأكيد حسام وإبراهيم لهما أسلوبًا جميعًا، ويهمهما توفير الأجواء المناسبة في المنتخب".

وأكمل: "أعتقد أن محمد صلاح سيتعامل بكل إيجابية مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، وهذا سيفرق كثيرًا في مستوى منتخب مصر، فطالما كانت هناك أجواء أسرية ستكون الأجواء الإيجابية".

وأتم مختار مختار تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن نرى معسكر منتخب مصر في أفضل حالاته من الناحية الاجتماعية، لأن هذا سيمنح الفريق دافع كبير قبل مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو".