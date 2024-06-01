عماد النحاس: الحضور الجماهيري سيصنع الفارق.. ومباراتا بوركينا فاسو وغينيا بيساو بـ 12 نقطة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عماد النحاس، نجم النادي الأهلي السابق أن مباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 ستكون بـ 12 نقطة.

وقال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إن شاء الله نستثمر فوز النادي الأهلي والزمالك بالبطولات الإفريقية، والحالة المعنوية الكبيرة للاعبي الفريقين".

وأضاف: "مباراتا منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو كل واحدة ستكون بـ 6 نقاط وليس 3 فقط، أي أن المباراتين سيكونان بـ 12 نقطة".

وتابع: "حضور الجماهيري في المباراة القادمة سيصنع الفارق لمنتخب مصر، وسيضع الضغوطات على منتخب بوركينا فاسو أيضًا، مثلما حدث للترجي التونسي ونهضة بركان المغربي أمام الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية".

وأكمل: "اختيارات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لقائمة منتخب مصر في معسكر يونيو تأتي بعد متابعته لمباريات الدوري المصري، وهو يتابع جميع المباريات".

وواصل: "وجهة نظر الجهاز الفني في اختيارات القائمة هي التي يجب احترامها، فهو المسئول، ولن يعمل أحد ضد مصلحته".

وأتم عماد النحاس تصريحاته قائلًا: "أعجبتني جلسة خالد بيبو، مدير الكرة للنادي الأهلي مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، فالجميع يعمل لمصلحة المنتخب".